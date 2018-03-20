В России запретили полеты Ан-148

В России приостановлено использование пассажирских самолетов Ан-148. Соответствующее предписание выдал Ространснадзор, передает ТАСС.

Будущее этих воздушных судов будет определено после проверки всех летных составов. «Есть замечания к персоналу, к производителю», — отметили в надзорном ведомстве.

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Проверка всех Ан-148 началась после крушения самолета, принадлежавшего «Саратовским авиалиниям», 11 февраля в Раменском районе Московской области. Борт разбился спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.

6 марта СМИ опубликовали текст разговора между пилотами Ан-148 за минуту до крушения: они спорили о том, удалось ли им нормализовать скорость самолета. После того как оба решили, что удалось, второй пилот якобы совершил ошибку, которая стала фатальной. В Росавиации не подтвердили подлинность переговоров.

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