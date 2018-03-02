Предприимчивый россиянин решил нажиться на катастрофе Ан-148

Житель подмосковного Реутова Дмитрий Ершов представлялся другом погибшего при крушении Ан-148 москвича Алексея Никитченко и собирал деньги якобы на помощь его семье, сообщает «Комсомольская правда».

Издание пишет, что спустя три дня после крушения самолета в соцсетях появилось объявление о сборе денег для родственников Никитченко. В нем говорилось, что у мужчины остались жена и двое детей двух и трех лет, и семья не может позволить себе похороны. В конце Ершов призывал пользователей помочь им. «Даже 100 рублей сейчас помогут Наташе проводить любимого в последний путь», — добавлял он.

По словам супруги погибшего, она узнала о Ершове от друзей и не была знакома с ним. «Он переврал не только мое имя, но и информацию о детях: у нас один маленький сын. Конечно, тяжело, и финансово в том числе. Но я не собиралась никого просить о помощи», — рассказала Анна Никитченко.

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Сообщение провисело в соцсети несколько дней и собрало множество лайков. Когда реутовчанина разоблачили, он удалил пост и перевел девушке 15,3 тысячи рублей. Сколько всего денег он собрал, не известно.

В материале «КП» отмечается, что ранее молодой человек представлялся однокурсником Алексея Никитченко. В разговоре с реутовскими СМИ он говорил, что для него авиакатастрофа стала «личной трагедией». Ершову 20 лет, а погибшему москвичу — 29.

Разговаривать с изданием реутовчанин отказался.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье днем 11 февраля. В результате погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. После расшифровки бортовых самописцев комиссия Межгосударственного авиационного комитета пришла к выводу, что из-за обледенения приемников полного давления на приборном табло в кабине пилотов могла быть указана неверная информация о скорости полета.

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