Опубликованы переговоры пилотов Ан-148 за минуту до крушения

Петербургский телеканал «78» опубликовал расшифровку разговора пилотов Ан-148, разбившегося в феврале в Подмосковье. Как утверждает телеканал, запись сделана за минуту до крушения.

Из выложенной расшифровки следует, что командир воздушного судна (КВС) и второй пилот (ВП) спорили, удалось ли им нормализовать скорость самолета. После того как оба летчика решили, что им удалось выровнять скорость, второй пилот, как пишет «78», совершил ошибку.

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош ******* («врать»), 200 скорость, ***** («продажная женщина»)!

КВС: Высота! Высота! Высота!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead! («Впереди земля! Наберите высоту! Впереди земля!»)

КВС: Вверх!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Все, ****** («конец»).

По данным «78», датчики скоростей у командира и второго пилота начали показывать разные данные, поскольку второй пилот забыл включить подогрев прибора. Запаниковав, он увел самолет вниз вместо того, чтобы набрать высоту.

Материалы по теме Движение вниз Почему разбился самолет в Подмосковье

В феврале источники «Коммерсанта» сообщали, что перед крушением пилоты Ан-148 обратили внимание на критически низкие показания скорости, но не поняли причину. Споря и ругаясь, они попытались исправить ситуацию, увеличив скорость и наклоняя самолет к земле.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным МАК, причиной катастрофы стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.