Опубликованы переговоры пилотов Ан-148 за минуту до крушения

Петербургский телеканал «78» опубликовал расшифровку разговора пилотов Ан-148, разбившегося в феврале в Подмосковье. Как утверждает телеканал, запись сделана за минуту до крушения.
Из выложенной расшифровки следует, что командир воздушного судна (КВС) и второй пилот (ВП) спорили, удалось ли им нормализовать скорость самолета. После того как оба летчика решили, что им удалось выровнять скорость, второй пилот, как пишет «78», совершил ошибку.
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош ******* («врать»), 200 скорость, ***** («продажная женщина»)!
КВС: Высота! Высота! Высота!
АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead! («Впереди земля! Наберите высоту! Впереди земля!»)
КВС: Вверх!
АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Все, ****** («конец»).
По данным «78», датчики скоростей у командира и второго пилота начали показывать разные данные, поскольку второй пилот забыл включить подогрев прибора. Запаниковав, он увел самолет вниз вместо того, чтобы набрать высоту.
В феврале источники «Коммерсанта» сообщали, что перед крушением пилоты Ан-148 обратили внимание на критически низкие показания скорости, но не поняли причину. Споря и ругаясь, они попытались исправить ситуацию, увеличив скорость и наклоняя самолет к земле.
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным МАК, причиной катастрофы стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.