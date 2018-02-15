Стали известны подробности переговоров пилотов Ан-148 перед крушением

Пилоты разбившегося в Подмосковье Ан-148 перед катастрофой обратили внимание на критически низкие показания скорости на приборах, но не поняли причину этого. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванный источник.

По информации издания, перед вылетом из аэропорта Домодедово летчики прочли контрольную карту — алгоритм проверки и запуска систем самолета. При этом обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают информацию датчики скорости, почему-то не включили, хотя это действие записано в карте.

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После взлета пилоты отметили несоответствие в показаниях скорости. Ругаясь, они попытались исправить ситуацию, увеличив скорость и наклоняя самолет к земле, на последних секундах записи «черного ящика» слышны нечленораздельные крики, пишет газета.

Источник «Коммерсанта» утверждает, что пилоты не поняли причины неверной работы контрольных приборов, и, как следствие, не были способны повлиять на положение.

Ранее 15 февраля Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расшифровал данные звукового регистратора Ан-148. Результаты расшифровки подтвердили официальную версию, которую комиссия МАК выдвинула 13 февраля. Причиной гибели лайнера, по данным комитета, стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления, которую получали пилоты.

Лайнер «Саратовских авиалиний» упал днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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