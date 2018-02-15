Второй пилот разбившегося Ан-148 летал без профильного образования

Второй пилот потерпевшего крушение в Подмосковье самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148 не имел высшего профильного образования — он окончил 10-месячные курсы переподготовки, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, второй пилот Ан-148 проходил переобучение из проводника в летчики в крупнейшей частной авиашколе России — Челябинском летном училище гражданской авиации (ЧЛУГА, или «Челавиа»). У заведения не было лицензии от Росавиации. Отмечается, что прокуратура требовала признать деятельность учебного заведения незаконной. 12 января этого года суд удовлетворил ходатайство.

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В то же время, по данным РИА Новости, у второго пилота разбившегося в Московской области Ан-148 Сергея Гамбаряна было 812 часов налета.

13 февраля комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после расшифровки самописцев назвала официальную версию крушения Ан-148 в Подмосковье: по мнению специалистов, пилоты могли получать неверную информацию о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.

Расследование происшествия контролирует центральный аппарат Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Известно, что перед вылетом из Москвы в Орск капитан лайнера отказался обработать самолет противообледенительной жидкостью. Прошлогодняя проверка Ан-148 «Саратовских авиалиний» показала нарушения эксплуатации воздушного судна: выявили нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выживших в крушении нет.

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