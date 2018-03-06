Росавиация опровергла подлинность опубликованных переговоров пилотов Ан-148

Росавиация не подтверждает подлинность переговоров пилотов разбившегося в феврале Ан-148, расшифровка которых появилась в СМИ. Об этом агентству ТАСС заявил представитель ведомства Сергей Извольский.

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«Представленная "расшифровка" дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров, — пояснил он. — Росавиация считает публикацию записи переговоров действием неэтичным и несоответствующим требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий».

Ранее 6 марта петербургский телеканал «78» опубликовал текст разговора между пилотами, якобы фиксирующий последнюю минуту до крушения Ан-148. Из выложенной расшифровки следует, что командир воздушного судна и второй пилот спорили, удалось ли им нормализовать скорость самолета. После того как оба летчика решили, что им удалось выровнять скорость, второй пилот, как пишет «78», совершил ошибку.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным МАК, причиной катастрофы стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.

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