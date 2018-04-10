МЧС снова обследует место крушения Ан-148 после сообщения о фрагментах тел

Сотрудники МЧС еще раз обследуют территорию крушения самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», разбившегося в Подмосковье. На место прибыла группировка работников Ногинского спасательного центра, передает во вторник, 10 апреля, ТАСС.

Ожидается, что приедут родственники погибших, губернатор Оренбургской области и начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин. Он расскажет жителям о мерах, которые принимаются для поиска останков тел и личных вещей погибших.

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Ранее 9 апреля дочь одной из погибших Юлия Синицына записала видеообращение, в котором заявила, что спустя два месяца после катастрофы на поле, куда упал самолет, продолжают лежать фрагменты человеческих тел, например уши, а также личные вещи людей и обломки воздушного судна.

По словам Синициной, когда она приехала на место, она не увидела никакого ограждения, там не стояло ни одной служебной машины МЧС, Следственного комитета или полиции. «Почему мы должны все это видеть, почему тут все это лежит, снег тает, это не по-человечески, это антисанитария, это люди, почему тут нет оцепления, почему нас сюда пускают...», — сказала она в ролике.

Самолет Ан-148-100B авиакомпании «Саратовские авиалинии» 11 февраля 2018 года выполнял рейс Москва — Орск и упал неподалеку от деревни Аргуново и села Степановское Раменского района Московской области. Погиб 71 человек, в том числе шесть членов экипажа.

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