Родственники жертв авиакатастрофы Ан-148 потребовали отдать им тела близких

Родственники погибших при крушении самолета Ан-148 потребовали скорейшего проведения генетической экспертизы тел, чтобы семьи могли похоронить своих близких. Соответствующая петиция размещена на сайте Change.org. На момент написания новости она собрала почти 160 тысяч подписей.

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Петицию в адрес президента Владимира Путина и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина разместила Анна Толмасова, у которой в авиакатастрофе погибла единственная дочь Дарья. По ее словам, следователи уверяли родственников, что экспертиза займет максимум три месяца. Однако прошло почти два месяца, и за это время выполнено лишь 25 процентов исследований. Теперь сроки сильно сдвинули — до года. В экспертизе участвуют только девять экспертов, хотя изначально обговаривалась цифра в 150. Семьям предлагают хоронить погибших два раза.

«Мы хотим кричать на весь мир от безысходности! Мы хотим похоронить своих близких! Нам не разрешают выходить на телевидение и говорить обо всем этом! Мы думаем, если молча ждать, то можно сидеть и пол года и год... Но это невыносимо тяжело...», — написала Толмасова.

Выдачу тел родственникам неоднократно переносили. Последний раз это объясняли занятостью специалистов из-за пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Самолет Ан-148-100B авиакомпании «Саратовские авиалинии» 11 февраля 2018 года летел из Москвы в Орск и упал в Подмосковье вблизи деревни Аргуново и села Степановское Раменского района. Все 65 пасажиров и шесть членов экипажа погибли.

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