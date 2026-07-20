Российская женщина-полицейский получила срок из-за нелегальных мигрантов

В Челябинской области экс-полицейская получила 8,5 года за организацию незаконной миграции

В Челябинской области руководившая отделом по вопросам миграции УВМ ГУ МВД России по региону получила 8,5 года из-за 70 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Женщина признана виновной по статьям об организации незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранных граждан, получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, ее лишили права занимать должности в правоохранительных органах, исполнять полномочия, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года и специального звания «майор полиции». Она будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей.

По данным правоохранителей, фигурантка действовала с сообщником. Они ставили иностранцев на миграционный учет и устраивали дляних получение свидетельства участника программы переселения проживающих за рубежом соотечественников. Таким образом, обвиняемая и сообщник организовали незаконное получение российского гражданства более чем 70 гражданам Таджикистана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане полиция раскрыла организованную преступную группу, которая при помощи «резиновых квартир» легализовала более двух тысяч мигрантов.