Вину за пожар в «Зимней вишне» возложили на кемеровское МЧС

Следователи возбудили уголовное дело против начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и руководителя отдела надзора этого же управления Григория Терентьева за халатность, в результате которой в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Расследование ведется по статьям 293 («Халатность») и 160 УК РФ («Растрата»).

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в период 2017-2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации «Кемеровским кондитерским комбинатом» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».

В результате проявленной руководителями МЧС халатности в результате пожара 25 марта в здании ТРЦ от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов погибло 60 человек, из которых 37 детей, отмечает СК.

Кроме того, установлено, что в период с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов с использованием своего служебного положения совершил хищение 1,8 миллиона рублей, которые принадлежали вверенному ему ведомству.

Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия. В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение и обратиться с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!