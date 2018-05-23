Путин задумался об увеличении числа пожарных после трагедии в Кемерово

Президент России Владимир Путин предложил подумать об увеличении численности состава пожарных служб после трагедии в Кемерово. Об этом он заявил во время встречи с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, сообщает «Интерфакс».

«Нам нужно будет, безусловно, уделить дополнительное внимание противопожарной службе, и вполне обоснованным было бы сейчас подумать об увеличении численного состава, во всяком случае, доводить до нормативов, которые были предложены ранее, и техническими средствами их нужно перевооружать. Это комплексная задача», — сказал президент.

Кроме того, он поддержал идею бизнес-омбудсмена о введении механизма обязательных противопожарных деклараций для опасных объектов. В них контрольно-надзорный орган и предприниматели должны будут фиксировать все требования, предъявляемые к объекту.

«Трагедии последнего времени показали, что здесь еще очень много нужно сделать, чтобы навести порядок, — сказал Путин. — В этой связи было бы правильно разработать такие ориентиры, о которых вы говорите, понятные, прозрачные и эффективно работающие, но имея в виду, что техника и технологии быстро развиваются, меняются, они тоже должны быть гибкими и время от времени пересматриваться».

О необходимости введения противопожарных деклараций Титов заявлял в марте на оперативном совещании при генпрокуратуре. Он отмечал, что предприниматели жаловались на часто меняющиеся требования контролирующих органов, и декларации помогли бы избежать таких ситуаций. Руководство «Зимней Вишни», по словам Титова, такую декларацию не оформляло.