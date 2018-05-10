В российских ТЦ выявили четверть миллиона нарушений безопасности

После проверок соблюдения норм пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей специалисты обнаружили более 220 тысяч нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.

По его словам, МЧС провело проверки совместно с прокуратурой. Осмотрено 54 тысячи объектов, в половине из которых обнаружили нарушения.

Так, в 15 тысячах зданий выявили неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, более чем в 10 тысячах объектов оказались неисправными системы сигнализации, оповещения, автоматического пожаротушения и противодымной вентиляции, а в 5,5 тысячах объектов не оказалось первичных средств пожаротушения, кроме того, персонал не был обучен действиям при пожаре.

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Представитель МЧС добавил, что для устранения нарушений более в чем 570 зданиях необходимо провести реконструкцию.

Всего планируется проверить 84 тысячи зданий, среди которых более 10,5 тысяч торгово-развлекательных центров.

Проверки мест с массовым пребыванием людей по всей России начались после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В результате пожара, который произошел 25 марта, погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

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