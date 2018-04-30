Половина российских ТЦ оказались пожароопасными

В каждом втором торговом центре в России найдены нарушения противопожарной безопасности. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков по итогам проверки большинства объектов, передает РИА Новости.

«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются», — объявил глава ведомства. По его словам, многие здания были построены с нарушениями.

Пучков напомнил, что с 1 мая в ТЦ начнутся учения, направленные на отработку действий персонала, также проверят состояние эвакуационных выходов.

К середине апреля было проверено 50 процентов объектов. Как говорил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев, в тот момент было выявлено более 140 тысяч нарушений. Среди них значились неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, недочеты в системе противодымной защиты, автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Массовые проверки торговых центров по стране начались после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», который произошел в конце марта. В здании не работали системы пожарной безопасности, аварийные выходы были закрыты, организованной эвакуации не проводилось. В результате погибли 60 человек. Основная причина возгорания — неисправность проводки.

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