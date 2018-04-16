В России нашли тысячи пожароопасных торговых центров

Сотрудники МЧС обнаружили нарушения требований пожарной безопасности на половине проверенных объектов массового пребывания людей. Об этом на ведомственном селекторном совещании доложил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев, передает ТАСС.

«На 19 тысячах объектах, что составляет 50 процентов от проверенных, выявлено более 140 тысяч нарушений противопожарных требований», — сказал он.

Среди выявленных нарушений значатся неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, недочеты в системе противодымной защиты, автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. На 4,5 тысячи объектах персонал не проходил обучение мерам пожарной безопасности.

Материалы по теме «Надо было погибать там» Исповедь пожарного после тушения «Зимней вишни» в Кемерове

Без согласования технических условий с МЧС были построены и реконструированы 150 зданий; 400 объектов эксплуатируются без соответствующего разрешения.

«На приостановку эксплуатации объектов в суды направлено 111 материалов. Приостановлена деятельность 40 зданий, детских игровых зон и кинозалов», — отметил Еникеев. К административной ответственности по результатам проверок привлекли 1,8 тысячи должностных лиц и 363 юридических лица.

Масштабные проверки МЧС начались после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в городе Кемерово 25 марта. В здании не работали системы пожарной безопасности, аварийные выходы были закрыты, организованной эвакуации не проводилось. В результате пожара погибли 41 ребенок и 23 взрослых. Причиной возгорания, по одним данным, была неисправность проводки, по другим — поджог. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, арестованы семь человек.

Как отметил собственник сгоревшего ТЦ, на то, чтобы привести эту систему в порядок, требовалось около семи миллионов рублей, однако средства выделены не были. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что сотрудникам пожарного надзора, пытавшимся проверить это здание в 2016 году, препятствовали высокопоставленные должностные лица.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!