МЧС отчиталось о проверке торговых центров после пожара в «Зимней вишне»

МЧС отчиталось о проверке торговых центров после пожара в кемеровской «Зимней вишне». Отчет опубликован на сайте министерства.

Ведомство проверило 8,5 тысяч объектов, что составляет 50 процентов от запланированных проверок. Как выяснили в МЧС, персонал более чем двух тысяч торговых объектов не обучен мерам пожарной безопасности, а полторы тысячи зданий не соответствует нормам.

Самые распространенные нарушения, которые обнаружили специалисты ведомства, — это неисправность сигнализации и систем аварийного оповещения, захламленные запасные выходы, а также отсутствие подъездных путей для пожарной техники.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. СК расследует уголовное дело, основная версия причины пожара — неисправность проводки. Арестованы семь человек, также следователи провели обыски в кемеровском управлении МЧС и дома у руководителя регионального управления ведомства.

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