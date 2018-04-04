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В доме начальника кемеровского МЧС начался обыск

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Александр Мамонтов

Силовики начали проводить обыск в частном доме руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Проводятся следственные действия в дома Мамонтова, связанные, в том числе, и с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"», — отметил собеседник агентства.

По его словам, всего у главы кемеровского МЧС выявили восемь объектов жилой недвижимости, которые достались ему от отца-бизнесмена. Ранее «Дом» сообщал, что у Мамонтова обнаружили поместье с двумя коттеджами в элитном поселке, дачу с двумя домами и шесть квартир.

Сам Мамонтов опроверг информацию об обысках, сообщает ТАСС. «Ничего не проходит, не подтверждаю», — сказал он.

Обыски также прошли в кемеровском управлении МЧС, передает РБК.

Жители Кемерова, где 25 марта произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня», попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить работу пожарных и спасателей. Он пообещал установить каждого, «чье преступное действие либо бездействие привели к человеческим жертвам». В результате пожара погибли 41 ребенок и 23 взрослых.

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