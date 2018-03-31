Россия
 
Последние новости
Су-57 смогут сбрасывать самонаводящиеся «Дрели»
Опубликован список гостей на свадьбе принца Гарри
Шариатский суд в Сирии попал под российский удар
Игроки чемпионата Англии подсели на запрещенный табак
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Северную Корею уличили в подготовке новых ядерных испытаний
Порошенко обвинили в подрыве репутации Украины
Гарри Каспаров призвал бойкотировать чемпионат мира в России
Россия вышлет 50 британских дипломатов

Бастрыкин пообещал новые задержания по делу о пожаре в Кемерове

Перейти в «Мою Ленту»

Следователи намерены найти всех виновных в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин во время встречи с родственниками погибших и пострадавших, сообщается на сайте ведомства.

«Расследование проводится наиболее компетентными специалистами, работа следственной группы ведется в круглосуточном режиме, и все это с целью установления каждого, чье преступное действие либо бездействие привели к человеческим жертвам», — цитирует слова Бастрыкина пресс-служба. Председатель СК подчеркнул, что следствие не ограничится нынешними задержаниями и «круг лиц будет расширяться».

Жители Кемерова попросили Бастрыкина проверить работу пожарных и спасателей в ТЦ.

В результате пожара в «Зимней вишне» 25 марта погибли 41 ребенок и 23 взрослых. Основная версия следователей — неисправность проводки. В МЧС считают, что речь может идти о поджоге. Следствие также установило, в здании не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. По делу о пожаре арестованы семь человек: гендиректор торгового центра Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев, инженер-конструктор противопожарной системы Игорь Полозиненко, ее монтажник Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, гендиректор компании-владельца торгового центра Юлия Богданова и экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Камеры ТЦ в Кемерове сняли открывающую двери кинозалов сотрудницу
Эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня» помешали незаконные перепланировки
Появились данные экспертизы по пожару в Кемерове
Другие материалы рубрики
Россия00:0130 марта

«Надо было погибать там»

Исповедь пожарного после тушения «Зимней вишни» в Кемерове
18:3930 марта

В Волгограде установят бюст обладателю Железного креста

16:4830 марта

Выжившему в кемеровском пожаре ребенку сообщили о смерти всей семьи

15:32Сегодня

Мавроди похоронили в закрытом гробу

Россия00:0228 марта

«Мы должны собрать свой народный суд»

Что говорили родители погибших детей на митинге в Кемерове: репортаж «Ленты.ру»
19:3530 марта

Пострадавшие от пожара в Кемерове пожаловались на аферистов

13:0130 марта

Песков прокомментировал удаление записи его беседы со студентами ВШЭ

12:11Сегодня

Камеры ТЦ в Кемерове сняли открывающую двери кинозалов сотрудницу

Россия00:0230 марта

«Девочки наши, вернитесь!»

Чем живет поселок под Кемерово после гибели детей в пожаре: репортаж «Ленты.ру»
18:3230 марта

Cтали известны подробности пропажи «Новичка» при Ельцине

20:3830 марта

Ревнивый дагестанец забил камнями девушку на глазах у очевидцев

16:0030 марта

Мавроди похоронят за чужой счет

Россия
«Надо было погибать там»
Исповедь пожарного после тушения «Зимней вишни» в Кемерове
«Мы должны собрать свой народный суд»
Что говорили родители погибших детей на митинге в Кемерове: репортаж «Ленты.ру»
«Девочки наши, вернитесь!»
Чем живет поселок под Кемерово после гибели детей в пожаре: репортаж «Ленты.ру»
Бастрыкин пообещал новые задержания по делу о пожаре в Кемерове
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Пострадавшие от пожара в Кемерове пожаловались на аферистов
Камеры ТЦ в Кемерове сняли открывающую двери кинозалов сотрудницу
Все материалы
Мир
Мертвее некуда
Египтяне потеряли курорты и надежду. Страну завалило мусором и джихадистами
Шариатский суд в Сирии попал под российский удар
Северную Корею уличили в подготовке новых ядерных испытаний
Стало известно о помощи России в усилении Турции
Россия вышлет 50 британских дипломатов
В Лондоне задумались над закрытием российского «логова шпионов»
Американцы пожаловались Трампу на русофобию
Все материалы
Бывший СССР
Александр Турчинов (в центре), Юлия Тимошенко и Виктор ПинзеникБольшой бонус
Главный по безопасности Украины украл миллионы долларов. Наказания не будет
В ДНР ответили на обвинения в применении лазерного оружия
Не туда попали
Европа отправила беженцев в Прибалтику. Они жгут женщин и хотят сбежать
Украинских полицейских сошлют в Донбасс из-за песни Газманова
Порошенко обвинили в подрыве репутации Украины
В Киеве почтили память погибших в Кемерове
У голодающей Савченко началась кровавая рвота
Все материалы
Экономика
Вялый конец
Взлет и падение производителя русской виагры
«Газпром» решил засекретить участников своих закупок
Банкоматы дожили до кризиса среднего возраста
«Норникель» направит 180 миллионов рублей на поддержку экологических проектов
Морская болезнь
Почему российские корабли поплыли на Украину
«Газпром» и «Нафтогаз» начали новые распри
Лукашенко пожаловался на наклоны России
Все материалы
Силовые структуры
Бандитский Петербург
Грозные группировки 90-х устроили кровавый передел в Cеверной столице
«Пора сажать!»
Кто на самом деле виноват в кемеровской трагедии и почему она может повториться
Захарий Калашов«Ты больше чем вор!»
Главный русский мафиози Шакро Молодой сел. Криминальный мир ждут перемены
МВД раскрыло подробности дела владельцев «Суммы» Магомедовых
Совладелец группы «Сумма» Магомедов поговорил со следователями
Эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня» помешали незаконные перепланировки
Глава фирмы-владельца «Зимней вишни» рассказала о неудачной попытке спасти людей
Все материалы
Наука и техника
Ватники и лапти
Неизвестные снимки Красной армии: голод, кровь и нищета
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
«Все бросить или делать свое»
В России роняют ракеты и спутники. Но есть и те, кто вкладывает в космос душу
Новые пуски с Восточного задумали отложить
Блюющий робот поможет человечеству покорить космос
Найден простой секрет здорового сердца
Военные получат новейшую версию Т-90М в этом году
Все материалы
Спорт
Александр ПоветкинПробил выезд
Поветкин сразится с 203-сантиметровым британцем. Но главный бой впереди
В «Зените» пообещали «всех рвать»
Защитник вынес мяч с линии ворот на последней секунде матча
Фанатам «Зенита» пожаловались на высокую стоимость Смолова
Ким Чен Ын получил благодарность главы МОК
Российский боец побил соперника за 10 секунд
Американский боксер признался в желании убить человека
Все материалы
Культура
«Автопортрет с магической сценой»Не задвигая штор
Жизнь голландцев, подсмотренная сквозь замочную скважину
«Тревога глубоко подавленного гея»
За что автор самой жуткой картины Америки чуть не лишился уха
Виртуальная банальность
Кино недели: от «Первому игроку приготовиться» до «Не в себе»
Шварценеггеру сделали срочную операцию на сердце
Очнувшийся после операции Шварценеггер произнес свою знаменитую фразу
Умерла народная артистка России Наталья Попович
Названы лучшие фильмы про Иисуса
Все материалы
Интернет и СМИ
«С чего это я должен их жалеть?»
Российские и украинские блогеры устроили пляски на костях погибших в Кемерове
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Жизнь зла
Российские арестанты, горящая Америка и арабы на цепи глазами лучших фотографов
Американка получила по почте гигантские брюки и прослыла клоуном
Необычное исполнение «Катюши» китайскими артистами взорвало интернет
Британец получил развратные снимки стриптизерши во время игры и пришел в ярость
Впервые всплывший секретный отдел ФБР оказался полон хакеров
Все материалы
Ценности
Блестящие идеи
Украшения, которые без которых будет даже неприлично выйти в свет
LOS ANGELES, CA - JULY 17: (L-R) Actress Gabrielle Union, NBA player Dwyane Wade, NBA player LeBron James, and Savannah Brinson attend The 2013 ESPY Awards at Nokia Theatre L.A. Live on July 17, 2013 in Los Angeles, California. (Photo byБелая зависть
Они выглядели как бандиты из гетто и мочили фанатов. Сейчас на них равняется мир
Короли декаданса
Секс-символы эпохи большого кино, широких брюк и Великой депрессии
Жена Ким Чен Ына скопировала стиль Кейт Миддлтон
Покупатели побрезговали часами осужденного экс-губернатора
Любимый бренд гламурных россиянок сильно подорожал
29-летняя чернокожая модель оказалась 40-летней белой женщиной
Все материалы
Путешествия
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Стюардесс избавят от юбок впервые за 72 года
В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет
Туристка заявила о снятом на видео лох-несском чудовище с детенышами
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Все материалы
Из жизни
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Ходячие мертвецы
Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Человек, который продал Луну
Мир будущего Маска, шутки Шварценеггера и вагончик вибраторов: репортаж с SXSW
Румыны ополчились на медведя за кражу спиртного
Австралийскую старушку выгнали из дома за трубный голос
Швейцарцы повадились выбрасывать мусор через границу
Соседки подрались и забросали друг друга экскрементами
Все материалы
Все новинки автосалона в Нью-Йорке
Самые важные и интересные автомобили одного из главных моторшоу США
Лихие девяностые: внедорожники, по которым мы скучаем
Харизматичные внедорожники, которые хочется снова увидеть в автосалонах
5 фактов о новой Toyota RAV4
Чем удивил японский бестселлер, который так ждут в России
Тест: сколько стоили «Волги» и «Жигули» в СССР?
Разбираемся в ценах советских машин
В России начали собирать Hyundai Sonata
Старую Toyota Celica переделали во внедорожник для участия в гонках
Показана парковка с тысячами брошенных дизельных «Фольксвагенов»
Все материалы
Ешь, молись, сверли
Почему россияне наводят порядок на кухнях, а не в головах
Заигрались
Россияне сдают бабушкины квартиры за бешеные деньги. Чемпионат мира все ближе
На темной стороне
Завораживающе черные дома со всего мира
Приморская болезнь
Квартиры в Сочи подешевели, но их лучше не покупать
Риелтора-серийного убийцу посадили на 20 лет
Осужденный за хищения из Фонда Гергиева лишился дорогой квартиры
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Все материалы