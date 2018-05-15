«Зимнюю вишню» начали сносить в прямом эфире

В Кемерове приступили к разбору сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Прямую трансляцию сноса ведет региональный сайт Кузбасса A42.ru.

По словам врио главы региона Сергея Цивилева, решение демонтировать здание было принято сразу после трагических событий 25 марта, когда в пожаре погибли 60 человек. Расходы по сносу торгового центра взяли на себя собственники «Зимней вишни», которые подписали соглашение о передаче имущества городу на безвозмездной основе.

Врио губернатора рассказал, что большинство жителей города высказались за строительство на месте ТЦ сквера. На его территории планируется построить либо часовню, либо памятник.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.

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