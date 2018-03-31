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Глава фирмы-владельца «Зимней вишни» рассказала о неудачной попытке спасти людей

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Юлия Богданова

Гендиректор компании-владельца сгоревшего в Кемерове торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова рассказала, что пыталась спасти людей из пожара.Об этом сообщает РИА Новости с заседания Заводского районного суда в Кемерове в субботу, 31 марта.

Суд арестовал Богданову до 25 мая. Сама она просила о домашнем аресте и обещала сотрудничать со следствием. После вынесения решения обвиняемая заявила, что намерена обжаловать это решение.

«Я очень жалею, что пожарные не пустили меня в здание», — заявила она. «Я делала все для того, чтобы гости, которые приходят в ТРК, были в безопасности, им было комфортно и удобно. Два года работая на этом предприятии, я изо дня в день заботилась об этом», — отметила Богданова.

Гендиректор компании-собственника заявила, что дирекция ТЦ не получала жалоб от охраны последние несколько месяцев. При этом она сказала, что чувствует себя виновной, «в том числе потому, что погибли люди». Ранее ее адвокат говорил, что Богданова не признает своей вины.

Юлия Богданова была задержана после допроса 29 марта. Следствие считает, что она, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не принимала никаких мер по устранению недостатков, несмотря на неоднократные предупреждения подчиненных.

Ранее по ходатайству следствия были арестованы генеральный директор торгового центра Надежда Судденок, технический директор ТЦ Георгий Соболев, инженер-конструктор противопожарной системы Игорь Полозиненко, ее монтажник Александр Никитин, а также охранник, отключивший систему оповещения после начала пожара.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок.

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