СК задержал еще одного подозреваемого по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Следователи Центрального аппарата Следственного комитета России генерального директора компании-собственника здания торгового центра «Зимняя Вишня» в Кемерове. Об этом в пятницу, 30 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Сегодня задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы. В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности», — рассказала Петренко.

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Ранее по ходатайству следствия были арестованы генеральный директор компании-собственника Надежда Судденок, технический директор ТЦ Георгий Соболев, инженер-конструктор противопожарной системы Игорь Полозиненко, ее монтажник Александр Никитин, а также охранник, отключивший систему оповещения после начала пожара.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, задержание прошло в четверг после допроса. Следствие намерено ходатайствовать об аресте. Продолжается анализ документов, изъятых в первые часы работы следствия. Не исключено, что в ближайшее время будут задержаны еще ряд лиц.

На встрече с президентом Владимиром Путиным глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что выявлены так же признаки экономических преступлений. «На самом деле это — не малый бизнес. В этом торговом центре 27 арендаторов и примерно столько же собственников. Это целый конгломерат, целый холдинг, целью которого было получение прибыли», — сообщил председатель Следственного комитета.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек. Уголовное дело было возбуждено по статьям «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст 109, 219 и 238 УК РФ соответственно). Расследование находится на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

В четверг днем следователям удалось установить местонахождение трех человек, числившихся в списках погибших. Они живы и здоровы. Именно поэтому цифра погибших сократилась с 67 до 64 человек.

В субботу, 31 марта, глава СКР Александр Бастрыкин прилетит в Кемерово и проведет личный прием родственников погибших, а также заслушает доклад руководителя следственно-оперативной группы.

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