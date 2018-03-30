По делу о пожаре в Кемерове задержана чиновница

Следователи возбудили уголовное дело против начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, согласовавшей документы по сгоревшему торговому центру «Зимняя вишня». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Чиновнице вменяется злоупотребление должностными полномочиями, ее задержали.

«По версии следствия, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра», — сказала представитель СК.

Следователи планируют предъявить задержанной чиновнице обвинение, а затем ходатайствовать об ее аресте.

«Следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей», — добавила Петренко.

27 марта сообщалось, что проект строительства торгового центра сначала приняла сотрудница городского комитета строительного контроля ( в настоящее время структура упразднена) Елена Комкова. Затем эти документы попали на согласование ее свекрови — Танзилии Комковой, которая в тот момент возглавляла областную инспекцию Госстройнадзора. После этого проект поступил к заместителю мэра Кемерова.

30 марта была задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра.

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Торговый центр — переоборудованный кондитерский комбинат, начал работать с 2013 года. Здание, как установили следователи, переделано в нарушение установленного порядка.

Главным спонсором и соучредителем ООО «Зимняя вишня» с вложением капитала в 78 процентов стал бывший местный предприниматель Денис Штенгелов, проживающий в Австралии. Еще 17 процентов активов ТРЦ принадлежат Игорю Семенову. Руководила «Зимней вишней» Надежда Судденок, которая арендует помещение. Ее арестовали 28 марта, так же как и остальных четырех фигурантов: технического директора ТЦ Георгия Соболева, инженера-конструктора противопожарной системы Игоря Полозиненко, ее монтажника Александра Никитина и охранника, отключившего систему оповещения после начала пожара.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок.

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