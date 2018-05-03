Определилась судьба сгоревшей «Зимней вишни» в Кемерове

На месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове к 1 сентября появится мемориальный сквер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

«Сквер с часовней или с мемориалом — мы пока еще не знаем, исполним волю родственников пострадавших и жителей Кузбасса, какое решение они примут», — сказал он.

По его словам, снос ТЦ планируется начать в конце мая — демонтируют не только само здание, но и постройки рядом с ним. Расходы возьмут на себя собственники «Зимней вишни». «Есть договоренности с собственниками, они активно помогают нам в этом, берут на себя расходы, в том числе сейчас подписываем с ними соглашения по передаче имущества городу на безвозмездной основе», — отметил чиновник.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.

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