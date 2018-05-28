Главу МЧС Кузбасса отправили в СИЗО за пожар в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», передает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 июля 2018 года.

Также в СИЗО был отправлен с санкции суда начальник отдела надзора этого же управления Григорий Терентьев.

Руководители кемеровского управления МЧС были задержаны 25 мая. На следующий день суд продлил срок их задержания до 72 часов. Тогда же стало известно, что Мамонтов подал рапорт на увольнение, уточняет ТАСС.

Мамонтов и Терентьев обвиняются в халатности и растрате. По версии следствия, они не запланировали и не провели в период 2017-2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации «Кемеровским кондитерским комбинатом» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Следствие считает, что их действия привели к гибели 60 человек, в том числе 37 детей, при пожаре в ТЦ 25 марта.

Кроме того, установлено, что в период с июня 2015-го по апрель 2018 года Мамонтов с использованием своего служебного положения совершил хищение 1,8 миллиона рублей, которые принадлежали вверенному ему ведомству.

По делу о пожаре арестованы 10 фигурантов, среди них руководство компании-собственника ТЦ, компании-арендатора, поставщика систем пожарной безопасности, начальник инспекции стройнадзора, сотрудник ЧОП и начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин.

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