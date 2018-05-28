Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного отправили к психиатрам

Обвиняемого в халатности при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» начальника пожарного караула Сергея Генина обследуют специалисты научного Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщила журналистам адвокат Елена Киселева, передает «Интерфакс».

«Во вторник Генина доставят в Москву в научный центр Сербского в связи с тяжелой психологической дезадаптацией. Его состояние было обусловлено тяжелым пожаром, работой, впечатлениями, 40 часов пожарные работали не покладая рук», — сказала она.

По ее словам, местные психиатры не обнаружили у Генина каких-то заболеваний, но «им что-то не понравилось в его эмоциональном фоне». Адвокат добавила, что пожарного «выбивают из колеи» публикации в СМИ, а также запрет встретиться с супругой.

В опубликованном на сайте Сибирского регионального центра МЧС письме Генин писал, что не ожидал оказаться под стражей и не считает себя виновным в смерти людей. Он отметил, что сначала чуть не сошел с ума и не хотел жить от мысли, что его подозревают в гибели людей, но ему помогла поддержка окружающих.

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Генин уверен, что спасатели «сделали все, что смогли, и больше». «Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу… Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо», — размышлял мужчина.

«Очень хочется домой, загадывать не буду, но надеюсь, что это скоро разъяснится, меня оправдают и отпустят», — написал пожарный.

Через пару дней письмо Генина было удалено.

По версии следствия, в результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара во втором кинозале.

В результате пожара в ТЦ 25 марта погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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