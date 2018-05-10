Начальник пожарной части отказался работать за 14 тысяч рублей и был уволен

Начальника пожарной части №27 в городе Бабушкин (Бурятия) Евгения Арефьева попросили освободить должность после того, как он пожаловался на низкую зарплату государственных пожарных, говорится в сюжете телекомпании АТВ.

«Мне ясно и понятно сказали: ты или пишешь заявление по-хорошему, или будут проблемы у тебя», — сообщил он.

Материалы по теме «Арестовывать влиятельных людей глупо» Почему в деле о пожаре в «Зимней вишне» пытаются найти крайних

По его словам, начальству не понравилось, что он требует повышения зарплаты, получая 14 тысяч рублей.

Директор Государственного казенного учреждения Бурятии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Игорь Шульгин сообщил АТВ, что увольнение связано не с жалобами Арефьева, а с тем, что в его части в конце апреля провели проверку и нашли нарушения. «У меня 73 человека, 73 начальника частей, которые получают 14 тысяч»,— добавил он.

Ранее стало известно, что Сибирский региональный центр МЧС удалил со своего сайта опубликованное письмо командира пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в смерти 37 посетителей во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В сообщении говорилось, что спасатели «сделали все, что смогли, и больше», и что после обвинения он не хотел жить от мысли, что его подозревают в гибели людей. Сохраненная копия публикации осталась в веб-архиве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



