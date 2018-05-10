Пожарный сделал предложение девушке шлангом

В американском городе Фейетвилл, штат Северная Каролина, член пожарной команды сделал предложение девушке при помощи шланга длиной 30 метров. Об этом сообщает издание The Fayetteville Observer.

Эштон Хэнвэй уговорил Лорен Вуд, с которой встречался с 2012 года, сходить с ним в депо и сфотографироваться на пожарной машине. Когда они забрались на крышу, другой автомобиль отъехал в сторону, и стало видно, что под ним лежал шланг, сложенный в виде слов «Выйдешь за меня?». В этот момент Хэнвэй опустился на колено и достал обручальное кольцо. Девушка ответила согласием.

По словам пожарного, его первоначальный замысел был другим, но в итоге от него пришлось отказаться из-за чрезмерной сложности. Однако он не уточнил, в чем именно состоял первый план. Чтобы сделать надпись, ему понадобилось около двух часов. Хэнвэй рассказал, что использовал изоленту, чтобы придать шлангу форму букв.

В 2017 году сообщалось, что житель Великобритании Тони Ширз сделал возлюбленной более ста предложений руки и сердца, но получил согласие только после того, как та попала в больницу с опасной болезнью. Брак зарегистрировали прямо в больнице.

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