Британец добился согласия возлюбленной после ста отвергнутых предложений

Житель Великобритании Тони Ширз (Tony Shears) сделал возлюбленной более ста предложений руки и сердца, но получил согласие только после того, как она попала в больницу с опасной болезнью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина познакомился с Барбарой Пеппер (Barbara Pepper) около 20 лет назад. Вскоре он предложил заключить брак, но получил отказ. Позднее Ширз неоднократно повторял попытку, но ответ оставался прежним. «Я говорила "нет", потому что сомневалась, стоит ли снова идти замуж после развода», — призналась она.

Две недели назад 66-летнюю Барбару госпитализировали с легочной инфекцией. Она тяжело переносила болезнь, поскольку в детстве ей удалили одно легкое. Врачи не исключали летального исхода. Когда женщина очнулась, то увидела возле своей койки Тони. Он вновь сделал ей предложение, и на этот раз она согласилась.

«Я не мог поверить, что она ответила "да", — говорит Ширз. — Я подумал, что теперь ей от меня не уйти — женимся без промедлений». Через несколько дней пара зарегистрировала брак прямо в больнице. Одна из медсестер сделала невесте прическу, другие украсили торт и накрыли стол для гостей.

В 2016 году сообщалось, что американский рестлер Джон Сина сделал предложение возлюбленной на ринге. Девушка, также занимающаяся рестлингом, ответила согласием.