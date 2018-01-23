Дельфин помог мужчине предложить девушке руку и сердце

Видео: Daily Mail

Дельфины и их дрессировщица помогли жителю Дании сделать предложение девушке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В свой день рождения 23-летняя Катрин Рехдер (Katrine Rehder) отправилась в океанариум со своим молодым человеком, 30-летним Филом Фентоном (Phil Fenton). Во время одного из номеров дрессировщица подвела к зрителям дельфина по кличке Хьюго. К кому бы она не подходила, Хьюго отрицательно мотал головой и только возле Катрины и Фила утвердительно кивнул. После этого дрессировщица протянула девушке пластиковый контейнер с кольцом. Дельфины захлопали ластами, а Фил встал на колено и предложил Катрине руку и сердце.

Фентон утверждает, что сотрудники океанариума сами предложили помощь, когда узнали о его плане. Он хотел отказаться, потому что ему не нравилось, что в такой момент на него будут глазеть посторонние, но идея целую неделю не выходила у него из головы. «Так что я передумал, набрался храбрости и ответил им: "Да, пожалуйста"», — рассказал он.

Катрин подозревала, что молодой человек планирует сделать ей предложение, но участие дельфина стало для нее сюрпризом. «Когда дельфин выбрал меня с этим маленьким контейнером, я сначала решила, что меня выбрали поиграть с ним, что-то вроде: "Брось контейнер, и Хьюго принесет его обратно"», — говорит она. Фил едва успел сказать, чтобы она не бросала контейнер, а открыла его.

Девушка приняла предложение. Свадьбу планируют сыграть в июне в день рождения Фила.

В 2016 году сообщалось, что укротитель крокодилов сделал предложение своей подруге на глазах у публики, во время шоу в Австралийском парке рептилий.

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