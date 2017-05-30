Воздушный шар с влюбленными канадцами налетел на дерево

Видео: Cafe Leaks / YouTube

В Канаде воздушный шар столкнулся с деревьями после того, как один из его пассажиров сделал предложение любимой. Об этом сообщает WTOL.

Инцидент произошел 27 мая в провинции Альберта. На борту воздушного шара находились 10 пассажиров. Стивен Мартин из города Эдмонтон воспользовался случаем и предложил своей девушке руку и сердце. Она ответила согласием, после чего летательный аппарат начал снижаться.

Посадку затруднил сильный ветер, унесший неуправляемый шар в сторону деревьев. Корзина с людьми налетела на ветки и получила несколько пробоин. Включение горелки помогло освободить шар. Через минуту он коснулся земли, но не остановился, а несколько десятков метров волочил корзину по полю, пока она не опрокинулась.

«В действительности, я рад, что мы слетали, потому что вышло что-то вроде приключения», — говорит Мартин. — К тому же учитывая, как я делал ей предложение, теперь есть, что рассказать»,

В марте сообщалось, что американца стошнило сразу после предложения руки и сердца, которое он попытался сделать в летящем самолете.