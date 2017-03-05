В США мужчину стошнило сразу после предложения возлюбленной в самолете

Видео: Inside Edition / YouTube

В США, штат Калифорния, Даррел Хэмилтон решил сделать своей девушке Рианне Фэй сюрприз, предложив ей руку и сердце в самолете. В салоне он установил камеру, чтобы запечатлеть памятный момент.

Однако он не сумел предугадать свою реакцию на полет. Вскоре после посадки в самолет у Хэмилтона началась морская болезнь, но он решил довести план до конца. Когда машина пролетала над городом Ридли, он открыл коробочку с кольцом и спросил: «Согласна ли ты стать моей женой?» Сразу после этого его подвел желудок, и Хэмилтона стошнило прямо на пол салона. Однако это не обескуражило Рианну, и она с радостью ответила согласием. Запись инцидента размещена на Youtube.

