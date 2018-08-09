Руководитель тушения пожара «Зимней вишне» в Кемерове пытался покончить с собой

Руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, которого следствие обвиняет в халатности при тушении ТЦ «Зимняя вишня», пытался покончить с собой в следственном изоляторе. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

«У Бурсина произошел нервный срыв, он пытался покончить с собой и был госпитализирован», — сказал собеседник агентства. Ранее супруга арестованного рассказала, что ее муж попал в больницу с забинтованной рукой. Она уточнила, что не знает, в каком состоянии сейчас находится супруг и что с ним случилось.

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В свою очередь, адвокат Бурсина Ольга Куприянова не стала комментировать агентству РИА Новости информацию о его попытке суицида, но заверила, что его жизни ничего не угрожает. «Достоверная информация, которая мне известна, что Бурсина увезли из СИЗО в медицинское учреждение на экспертизу, которую назначили по постановлению следователя. Я его не видела, у меня к нему пока доступа нет, поэтому ничего не могу сказать (про его состояние), знаю, что никакой угрозы жизни нет», — сообщила РИА Новости в четверг его адвокат Ольга Куприянова.

Бурсин был задержан 7 июля. По версии Следственного комитета России, он в нарушение закона и устава не организовал управление сотрудниками МЧС на месте и потому несет ответственность за плохую разведку пожара, из-за чего в горящем здании погибли люди.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошло возгорание, предположительно, причиной которого стало короткое замыкание. В здании не сработала противопожарная сигнализация, эвакуационные выходы были заблокированы. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стало 10 человек.

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