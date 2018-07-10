Руководителя тушения пожара «Зимней вишни» в Кемерове отправили в СИЗО

Начальник кемеровской службы пожаротушения Андрей Бурсин, первым прибывший к загоревшемуся торговому центру «Зимняя вишня», арестован на два месяца. Об этом во вторник, 10 июля, сообщает «Коммерсантъ».

«Суд постановил избрать Андрею Бурсину меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 сентября»,— зачитала постановление судья Инна Михайленко.

Пожарного конвоируют в местное СИЗО №1 к остальным фигурантам уголовного дела. Следствие объяснило необходимость ареста Бурсина тем, что он может скрыться от следствия — подсудимый имеет значительные денежные средства и загранпаспорт.

Ранее 10 июля сообщалось, что Бурсин неверно оценил ранг пожара в «Зимней вишне» и отправил на тушение недостаточное число спасателей.

Бурсин был задержан 7 июля. По версии Следственного комитета России, он в нарушение закона и устава не организовал управление сотрудниками МЧС на месте и потому несет ответственность за плохую разведку пожара, из-за чего в горящем здании погибли люди.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошло возгорание, предположительно, причиной которого стало короткое замыкание. В здании не сработала противопожарная сигнализация, эвакуационные выходы были заблокированы. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стало 10 человек.

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