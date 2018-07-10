Коллеги начальника тушения пожара в «Зимней вишне» угрожали родственникам жертв

В Кемерове у здания суда, где решался вопрос о продлении срока ареста руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Андрея Бурсина, его коллеги угрожали родственникам жертв. Об этом заявил на заседании руководитель следственной группы Следственного комитета России (СКР) Рустам Габдулин, передает «Интерфакс».

«Один из мужчин, которого не пустили в зал суда, говорил потерпевшим, чтобы они "не судили героев, побоялись Бога", — сказал Габдулин. — Когда мужчине сделали замечание, он сказал: "Кто вас вообще тушить будет, когда вы будете гореть?" Также говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми».

Кроме того, сторонники Бурсина фотографировали автомобили, на которых родственники жертв пожара приехали на заседание.

Адвокат потерпевших Надежда Святкина на том же заседании заявила, что сотрудники МЧС не вернули вещи ее подопечных, которые выносили во время тушения. «Проще говоря, спасатели занимались мародерством», — отметила она.

Ранее, 7 июля, сообщалось о задержании Андрея Бурсина, занимающего должность начальника службы пожаротушения по Кемеровской области. По версии СКР, он в нарушение закона и устава не организовал управление сотрудниками МЧС на месте и потому несет ответственность за плохую разведку пожара, из-за которой в горящем здании погибли люди.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошло возгорание, предположительно, причиной которого стало короткое замыкание. В здании не сработала противопожарная сигнализация, эвакуационные выходы были заблокированы. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стало 10 человек.

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