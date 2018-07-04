Семьи жертв пожара в «Зимней вишне» получат еще по два миллиона рублей

Депутаты Кемеровской области приняли региональный закон о дополнительной материальной помощи семьям жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня», передает РИА Новости.

Родственники в равных долях получат единовременное пособие в размере двух миллионов рублей за каждого из 60 погибших.

«Дополнительная единовременная помощь будет предоставляться за счет благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет в целях оказания помощи таким гражданам», — пояснил исполняющий обязанности заместителя губернатора области Алексей Сергеев.

Он добавил, что ранее за каждого погибшего семьи получили по пять миллионов рублей.

По данным областной администрации, на благотворительный счет к 3 июля поступило 196,37 миллиона рублей пожертвований. Все эти средства в конечном счете будут распределены между родственниками погибших и пострадавших от пожара.

Кроме того, за каждую жертву было выплачено по миллиону рублей из федерального Резервного фонда и столько же — из фонда администрации региона, а также по три миллиона — от собственника торгового центра.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта и унес жизни 60 человек, большинство из погибших — дети. Здание загорелось, предположительно, из-за короткого замыкания, вызванного протечкой подтаявшего снега через крышу. Пожарная сигнализация не сработала, эвакуационные выходы были заблокированы. ЧП вызвало широкий общественный резонанс и волнения в городе. Возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали 10 человек, включая должностных лиц МЧС и руководство компании-собственника ТЦ.

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