Детдомовцам отдадут сложенные у «Зимней вишни» в память о погибших детях игрушки

В Кемерове начался разбор стихийного мемориала возле торгового центра «Зимняя вишня», появившегося в первый же день после пожара, сообщили «Интерфаксу» в мэрии в четверг, 14 июня.

«Сейчас игрушки сортируют, потом их очистят, и те, которые можно будет использовать в дальнейшем, передадут церкви. Остальные, пришедшие в негодность, утилизируют», — отметил собеседник агентства.

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В Кузбасской митрополии подтвердили эту информацию, указав на то, что ранее мэрия обращалась в епархию с вопросом о дальнейшей судьбе игрушек. «Мы поддержали идею раздать игрушки в детские дома, малоимущим семьям, детским медучреждениям. Такое отношение к ним соответствует многовековым традициям православия», — рассказал представитель митрополии.

Принесенные к торговому центру иконы, как предположил собеседник агентства, будут размещены в храмах.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта и был потушен лишь утром следующего дня. В результате погибли 60 человек, большинство из них дети. По предварительным данным, здание загорелось в результате короткого замыкания, вызванного протечкой подтаявшего снега через крышу.

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