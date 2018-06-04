Потерявший семью в пожаре кемеровчанин победил на праймериз «Единой России»

Игорь Востриков, потерявший семью при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», по предварительным данным, занял первое место на праймериз «Единой России» перед выборами в Совет народных депутатов Кемеровской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в региональном отделении политической партии.

Отмечается, что окончательные итоги будут подведены 5 июня. По словам источников, Востриков может либо возглавить на выборах одну из территориальных групп партии, пойти одномандатником, либо совместить оба варианта. Кемеровчанин, в свою очередь, заявил, что находился в лидирующих позициях, но точно подтвердить информацию о победе пока не может.

Об участии Игоря Вострикова в праймериз «Единой России» сообщалось 16 мая. Предварительное голосование прошло 3 июня.

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Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из них — дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.

Игорь Востриков потерял в пожаре жену, троих детей и сестру. Он стал одним из организаторов митинга, который прошел у здания местной администрации через несколько дней после пожара.

Во время акции вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил мужчину в попытке пиара. «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?» — сказал ему чиновник. Чуть позже Цивилев на коленях просил прощения у родственников погибших и пострадавших от пожара.

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