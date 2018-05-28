Начальник кемеровского МЧС ходил в «Зимнюю вишню» лишь ради чебуреков

Начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения признался, что был в торговом центре «Зимняя вишня» лишь раз и не по работе. Видеозапись из зала суда опубликовали «Вести-Кузбасс».

«Раз был, на первом этаже. Детям покупал чебуреки», — ответил Мамонтов на вопрос, бывал ли он в ТЦ.

Согласно решению суда, начальник кемеровского главка МЧС и его коллега, глава по надзорной деятельности управления Григорий Терентьев арестованы на два месяца — до 25 июля 2018 года.

Мамонтову и Терентьеву предъявлены обвинения в халатности и растрате. По версии следствия, в 2017-2018 годах они не запланировали и не провели проверку пожарной безопасности в «Зимней вишне». Также в период с июня 2015-го по апрель 2018 года Мамонтов, используя свое служебное положение, присвоил себе 1,8 миллиона рублей из бюджета службы.

Став фигурантом дела, Мамонтов подал рапорт об увольнении. На суде сторона обвинения сообщила, что он распорядился уничтожить некие документы и пытался препятствовать расследованию.

При пожаре в «Зимней вишне» погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Основная версия случившегося — неисправность проводки. По делу о пожаре арестованы 10 человек.

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