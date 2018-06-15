Потерявший семью в пожаре кемеровчанин пойдет на выборы по списку ЕР

Потерявший семью при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Игорь Востриков будет баллотироваться на выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области по списку партии «Единая Россия». Об этом в пятницу, 15 июня, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

В комментарии изданию Востриков пояснил, что пошел по списку, а не одномандатником, так как выдвижение для него «произошло спонтанно». «Почему я не пошел по одномандатному округу? Потому что не было времени... там еще подписи надо собирать», — сказал он.

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4 июня Востриков занял первое место на праймериз «Единой России» перед выборами в Совет народных депутатов Кемеровской области.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки.

Игорь Востриков потерял в пожаре жену, троих детей и сестру. Он стал одним из организаторов митинга, который прошел у здания местной администрации через несколько дней после пожара. Во время акции вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (ныне врио главы региона) обвинил мужчину в попытке пиара.

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