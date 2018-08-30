Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного проверили психиатры

Эксперты московского института психиатрии и наркологии имени Сербского, обследовавшие кемеровского пожарного Сергея Генина, не обнаружили у него признаков психических расстройств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертизы.

По словам специалистов, у Генина развито чувство долга и ответственности, «отмечается особое ценностное отношение к работе». Отмечается, что пожарный отрицает обвинения в халатности и заявляет, что действовал в рамках инструкций. «Состояние подэкспертного характеризуется внутренним несогласием со сложившейся судебно-следственной ситуацией», — говорится в заключении.

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Комиссия заключила, что действия Генина «носили последовательный целенаправленный характер, поэтому он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

О том, что начальника пожарного караула Сергея Генина отправили на прохождение обследования у специалистов научного Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, стало известно 28 мая. Адвокат Елена Киселева отмечала, что местные психиатры не обнаружили у него каких-то заболеваний, однако «им что-то не понравилось в его эмоциональном фоне».

Следствие считает, что в результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара во втором кинозале.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, произошел 25 марта. По данному делу арестованы 11 человек, в том числе четыре сотрудника МЧС.

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