Бывшего замглавы МЧС арестовали за попытку продать пост губернатора

В Москве суд заключил под стражу бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает РИА Новости.

Вместе со Шляковым арестованы двое его предполагаемых сообщников — Сергей Онищенко и Юрий Кузнецов. Все они будут находиться под стражей в течение двух месяцев, до 25 сентября.

По версии следствия, Шляков организовал преступную группу, вместе с которой пытался продать должность губернатора Ярославской области в августе 2015 года. Сообщники предложили потерпевшему, бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову, содействие, не имея на то возможности. После этого они завладели деньгами Удалова.

По информации «Ленты.ру», Шляков был задержан в своем доме, расположенном в коттеджном поселке «Медвежьи озера» в Московской области. Задержание произошло после обыска, проведенного оперативниками ФСБ.

Генерал-полковник Шляков занимал должность первого замглавы МЧС с 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 года, до этого с 2012 года был замминистра МЧС. Уволен по достижению предельного возраста.

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