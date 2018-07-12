МЧС уличило само себя в методичном и многолетнем саморазрушении

Двухнедельная внутренняя проверка МЧС выявила, что последние четыре года ведомство занималось методичным саморазрушением. Свидетельствующие об этом данные содержит доклад начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктора Яцуценко. Документ находится в распоряжении РБК.

Бюджет ведомства сокращался из года в год: в 2015-м — 183 миллиарда рублей, в 2016-м — 172, в 2017-м — 169.

Главными проблемами стали плохая социальная поддержка кадров, нехватка и устаревание пожарной техники.

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«В министерстве существует ложное мнение о довольно благополучной ситуации с укомплектованностью дежурных караулов — около 90 процентов», — отмечено в докладе Яцуценко. Такой показатель был достигнут за счет резкого урезания штатной численности, без учета важных нормативов. К примеру, боевой расчет на пожарной машине составляет три человека вместо необходимых шести.

Штат Госпожнадзора был сокращен вдвое, из-за чего на каждого инспектора приходится теперь более тысячи объектов.

Из-за того что в последние три года прекратилось распределение выпускников профильных учебных заведений, возник некомплект офицерского состава.

Из министерства были уволены все специалисты тылового технического обеспечения.

Превышен срок эксплуатации большей части пожарной (67 процентов) и специальной (73 процента) техники.

«Из госпрограммы вооружения исключены высотная техника, автолестницы, коленчатые подъемники в количестве 340 единиц..., боевая одежда пожарных в количестве 21 тысячи единиц..., пожарные рукава — более 39 тысяч единиц...» — говорится в документе. Вместо этого в программу включили закупку двух тысяч беспилотников на общую сумму почти в полмиллиарда рублей, которых нужно всего 88 штук.

Кроме того, в госзаказе нашли 1360 автоцистерн, стоимость которых вдвое превышает прежнюю и в сумме составляет 24 миллиарда рублей.

Работа по оказанию медпомощи пожарным из-за недофинансирования между тем сократилась на 70 процентов. Сотрудников МЧС практически перестали обеспечивать жильем.

Выявленные проверяющими недостатки привели к сокращению противопожарных проверок, падению качества работы пожарных и увеличению числа возгораний, в том числе в торговых центрах.

До 23 июля руководители ответственных подразделений должны представить министру Евгению Зиничеву конкретные планы по устранению выявленных недостатков.

Анализ деятельности ведомства проводился в период с 28 мая по 15 июня.

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