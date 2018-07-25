Бывший замглавы МЧС задержан по подозрению в мошенничестве

Бывший первый заместитель министра МЧС генерал-полковник Сергей Шляков задержан в своем доме, расположенном в коттеджном поселке «Медвежьи озера» в Московской области. Эту информацию подтвердил «Ленте.ру» источник в силовых структурах.

«Шляков задержан в своем доме после обыска, проведенного оперативниками ФСБ, и сейчас его везут в Москву. Основанием послужило уголовное дело, возбужденное по результатам аудиторской проверки деятельности МЧС, которую провел Евгений Зиничев, новый глава ведомства. На многих бумагах, которые вызвали вопросы и у аудиторов, и у следователя, обнаружена подпись Шлякова», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что пока задержание процессуально не оформлено, и формально генерала пригласили «на разговор» в оперативное подразделение. Решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься позже.

В Следственном Комитете России «Ленте.ру» сообщили, что в настоящее время у них нет информации об уголовном преследовании Шлякова.

Источник «Интерфакса» сообщил о возбуждении против Шлякова уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По его словам, бывшего замглавы МЧС подозревают в причастности к нарушениям при строительстве и закупках оборудования для ведомства.

Генерал-полковник Шляков занимал должность первого замглавы МЧС с 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 года, до этого с 2012 года был замминистра МЧС. Уволен по достижению предельного возраста.

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