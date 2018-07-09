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Центробанку разрешат проводить обыски

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Банк России может получить разрешение беспрепятственно и без предупреждения проникать в офисы кредитных организаций и изучать документы в присутствии свидетелей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, соответствующие поправки могут войти в готовящийся ко второму чтению законопроект, регулирующий взаимодействие аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с ЦБ.

В случае его принятия сотрудники Центробанка с разрешения председателя регулятора или его заместителя смогут проводить «контрольное мероприятие в банке без его предварительного уведомления и в присутствии двух свидетелей, а также с применением видеозаписи или фото- и киносъемки».

Против наделения регулятора такими полномочиями выступило Минэкономразвития, предложив обосновать их необходимость. По мнению ведомства, Банк России и без того имеет достаточно полномочий в надзоре за другими банками.

Ранее о возможности передачи ЦБ части функции силовых органов сообщалось в апреле 2018 года. Предполагалось, что это облегчит проверки соблюдения закона об инсайдерской информации. Кроме того, отмечалось, что инициатором изменений является сам Банк России.

По действующему законодательству регулятор может только запрашивать документы у организаций в рамках борьбы с незаконным распространением инсайдерской информации.

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