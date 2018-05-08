ЦБ направит в банки ревизоров

Центробанк будет искать нарушения у подопечных банков методом тайного покупателя. Об этом во вторник, 8 мая, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Предполагается, что сотрудники ЦБ будут звонить в колл-центры и отделения кредитных организаций, представляясь потенциальными клиентами, желающими разместить какую-либо сумму денег, рассказывают собеседники издания.

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Таким образом Банк России рассчитывает выявлять «черные ставки» вкладов, другие дополнительные условия, не указанные в договорах, но увеличивающие доходность депозита. «Среди других целей — признаки забалансовых вкладов, а также сложные продукты, которые банки, как правило, не продают физлицам», — пишут «Ведомости».

Банк России и Агентство по страхованию вкладов обнаружили более 150 миллиардов рублей тайно привлеченных, но не отраженных в балансах вкладов, отмечает газета.

4 мая «Коммерсантъ» сообщил, что введение механизма исключения клиентов-отказников из черного списка банков привело к новым проблемам. Чтобы не связываться с процессом реабилитации подобных клиентов, банкиры стали отказывать им, не передавая информацию в Росфинмониторинг.

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