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Россиян заблокировали в черных списках банков

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Введение механизма исключения клиентов-отказников из черного списка банков привело к новым проблемам. Чтобы не связываться с процессом реабилитации подобных клиентов, банкиры стали отказывать им, не передавая информацию в Росфинмониторинг. Об этом в пятницу, 4 мая, пишет «Коммерсантъ».

При этом самому клиенту никто не сообщает его статус, поэтому выяснить, что происходит, можно только попытавшись провести операцию или открыть счет в других банках.

«По сути, это своего рода "недоотказы", которые нигде не фиксируются, поскольку большинство клиентов-физлиц не настаивают на документальном закреплении», — отмечает издание. По словам участников рынка, в крупных банках с большой розницей доля полноценных отказов с сообщением в Росфинмониторинг в данный момент не превышает 0,01 процента общего количества отказов.

Многие клиенты обращаются за реабилитацией, но в банках нет ни реального механизма, ни специалистов для решения таких вопросов в отношении граждан. Однако просто игнорировать подозрительные операции банки также не могут: за процентом сомнительных транзакций следит регулятор.

В феврале Сбербанк предложил ЦБ исключить 1,2 тысячи российских бизнесменов, чьи счета заблокированы из-за подозрений в отмывании денег, из черных списков.

В конце 2017 года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из черного списка Росфинмониторинга и Банка России. В него попадают клиенты кредитных организаций, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

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