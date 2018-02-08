Финансовую безграмотность россиян объяснили «ментальным барьером»

Россиянам не хватает опыта и знаний для взаимодействия с финансовыми организациями. Об этом говорится в опубликованном Центробанком (ЦБ) проекте стратегии повышения финансовой доступности в России на 2018-2020 годы.

«Одним из препятствий в отношении обеспечения финансовой доступности является ментальный барьер, обусловленный недостатком опыта взаимодействия с финансовым сектором», — констатируют в ЦБ. Устранить эту проблему можно повысив финансовую грамотность населения, считают специалисты.

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Цель стратегии — повышение доступности финансовых услуг для граждан, живущих в отдаленных, малонаселенных и сельских территориях, а также для людей с ограниченными физическими возможностями, пожилых и с низким уровнем дохода.

Общее состояние доступности финансовых услуг в России названо «удовлетворительным». По данным ЦБ, 80 процентов взрослых россиян имеют банковский счет. С 2011 года этот показатель вырос на 30 процентных пунктов и стал намного больше, чем в Европе и Центральной Азии, где счета есть у 51 процента взрослого населения.

Согласно результатам мониторинга Высшей школы экономики, в 2016 году 46 процентов россиян назвали неудовлетворительными свои знания в финансовой сфере.

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