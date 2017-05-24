Половина россиян призналась в финансовой безграмотности

Почти половина россиян (46 процентов) считают неудовлетворительными свои знания в финансовой сфере. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного НИУ ВШЭ по итогам 2016 года.

При этом доля тех, кто выставил себе минимальную оценку (единицу), за прошлый год выросла с 16 до 20 процентов.

Более половины жителей России не ведут письменного учета доходов и расходов семейного бюджета. А почти каждому десятому точно не известно, сколько денег поступило и будет потрачено в течение месяца.

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Около 10 процентов россиян не читают финансовые договора, которые подписывают, а еще 26 процентов ставят подпись вне зависимости от понимания документов. Только 35 процентов полностью читают договора, уточняют и получают консультации.

Тем не менее более половины россиян все же справляются с основами финансовой арифметики. Большинство жителей страны понимает, какую прибыль они получат от банковского вклада на определенный срок под определенный процент и могут оценить, насколько скорректирует доходы инфляция.

Исследователи ВШЭ констатируют, что, хотя уровень финансовой грамотности в стране растет, необходимость ликбеза остается. На данный момент наиболее грамотными являются люди с высоким уровнем дохода и выпускники вузов.