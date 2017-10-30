США отказались вкладываться в финансовый ликбез россиян

Всемирный банк (ВБ) свернет финансирование проекта по повышению финансовой грамотности россиян с 2018 года. Об этом сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак, передает ТАСС.

Санкции, принятые конгрессом США, предписывают американским директорам международных финансовых организаций и банков развития голосовать против проектов в России. Москве, пояснил Сторчак, «имея относительно небольшую поддержку других акционеров», будет трудно добиваться даже включения своих вопросов в повестку дня.

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Но, по его мнению, это не повлияет на ход программы: вложения ВБ по сравнению с российскими затратами небольшие. Общий объем финансирования проекта запланирован в 113 миллионов долларов, из которых 88 миллионов долларов — это средства российского бюджета.

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