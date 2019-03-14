Мать-одиночка с ребенком погибли в пожаре из-за обледенелых дорог

В поселке Богослово Владимирской области машины МЧС забуксовали на обледеневших дорогах, в итоге пожарные не успели спасти из огня мать и ребенка. Об этом сообщает региональное издание Zebra-tv со ссылкой на очевидцев инцидента.

По данным издания, пожар в частном доме улице Дачной произошел утром 14 марта. По словам очевидцев, пожарных вызвали поздно. Когда они приехали, дом горел по всей площади. Трое детей успели выбежать из пылающего дома, мать и еще один ребенок не смогли спастись.

Женщина воспитывала четверых детей одна, передает слова пресс-секретаря губернатора Владимирской области Ольги Петровой «Говорит Москва». Выжившие дети в настоящий момент находятся у бабушки.

В управлении МЧС по Владимирской области изданию подтвердили, что пожарная машина буксовала на одном из обледенелых подъемов. Однако спасатели утверждают, что к горевшему дому они подъехали оперативно.

Очевидцы инцидента посетовали на то, что коммунальные службы района не могли очистить дороги от льда на протяжении всей зимы. По их словам, уже не первый раз в поселке возникает пожар, который не могут оперативно потушить из-за затрудненного проезда. Жители поселка собираются писать заявление в прокуратуру и решать вопрос с дорогами в Богослово.

В феврале в одном из частных домой Новокузнецка Кемеровской области произошел пожар, в результате которого погибли двое детей — мальчики 6 и 10 лет. По версии следствия, в доме имелся отопительный котел, но при морозах жилище дополнительно обогревалось с помощью печки, от которой и возникло возгорание. Многодетные родители не успели спасти от огня всю семью.

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