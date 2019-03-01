Крупный пожар произошел в дагестанском селе

В дагестанском селе Тисси-Ахитли произошел крупный пожар. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «112».

По информации главы района Анваргаджи Вечедова сгорело 11 домов, передает РИА Новости. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что сгорело около 20 домов и сколько же нежилых построек.

Как сообщает «Интерфакс», в МЧС о пожаре узнали в 21:00 по московскому времени. На данный момент возгорание локализовано, пострадавших нет. В тушении принимают участие пожарные, а также более 500 местных жителей, которые таскают воду ведрами из ближайшей реки.

Отмечается, что село находится в труднодоступном месте.

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